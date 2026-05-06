İran'dan BAE açıklaması! "Biz saldırmadık"

İran Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik herhangi bir füze ya da insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmediklerini açıkladı. Tahran yönetimi, BAE topraklarından İran’a yönelik bir saldırı olması halinde ise sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında son günlerde gündeme gelen saldırı iddialarıyla ilgili Tahran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri, BAE’ye yönelik son dönemde herhangi bir askeri operasyon gerçekleştirmediklerini duyurdu.

İran basınında yer alan açıklamada, Silahlı Kuvvetler’in savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı adına konuşan Sözcü Yarbay İbrahim Zülfikari’nin değerlendirmelerine yer verildi. Açıklamada, BAE Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna yansıyan raporun gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

İran basını, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, BAE Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin raporunun doğruyu yansıtmadığı belirtilerek, “İran Silahlı Kuvvetleri son günlerde BAE'ye karşı herhangi bir füze veya insansız hava aracı operasyonu düzenlememiştir. Herhangi bir eylem gerçekleştirilmiş olsaydı eğer bunu açık ve kararlı bir şekilde duyururduk. BAE topraklarından İran'a saldırı olması durumunda buna sert bir karşılık verilecek” ifadeleri kullanıldı.

