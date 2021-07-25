İran'dan Azerbaycan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan sınır güçleri arasında aralıklı olarak devam eden sınır çatışmalarına atıfta bulunarak, Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.

İran'ın resmi haber ajanslarından IRNA'nın haberine göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır çatışmalarına atıfta bulunan Hatipzade, her iki tarafta yaşanan ölüm ve yaralanmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, her iki tarafın da aklı selim göstermesi ve barışçıl bir çözüme ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İki ülkenin gerilim ve çatışmaları aşması gerektiğini ve Güney Kafkasya'da mümkün olan en kısa sürede kalıcı barışı sağlama ihtiyacını belirten Hatipzade, İran'ın taraflara kalıcı barışı sağlamada yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.