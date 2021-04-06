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Dünya İran’dan Arabistan’a diyalog çağrısı
Dünya

İran’dan Arabistan’a diyalog çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Saeed Khatibzadeh, nükleer anlaşma ile ilgili görüşmelere katılmayı teklif eden Suudi Arabistan’a diyalog çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:38:00 -
İran’dan Arabistan’a diyalog çağrısı

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanı Saeed Khatibzadeh, nükleer anlaşma ile ilgili görüşmelere katılmayı teklif eden Suudi Arabistan’a diyalog çağrısında bulundu. “Riyad’ın bölgeler arası güçler ile henüz bir diyalog geliştirmemiş olması beni üzdü” diyen Khatibzadeh, Suudi Arabistan’a bölge ülkeleri arasındaki diyalog görüşmelerine dönmesi için davette bulundu. Khatibzadeh “Viyana’da gerçekleşecek görüşmelerde ABD’nin zalimce yaptırımlarının son bulacağını düşünüyoruz” derken, İran’ın da yaptırımlar kalkması halinde üzerine düşeni yapacağını hatırlattı.

 

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