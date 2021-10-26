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Dünya İran'dan Afganistan açıklaması
Dünya

İran'dan Afganistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki tüm taraflarla temas halinde olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 18:03:00 -
İran'dan Afganistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın yapılacak Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Tahran'a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'ın Afganistan'da Taliban yönetimiyle güvenlik konularına dair görüşmeler yaptığını belirten Abdullahiyan, "Afganistan'ın tüm taraflarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Afganistan'daki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Tüm etnik gruplarla istişare edilerek Afganistan'da geniş katılımlı bir hükümetin kurulması en önemli siyasi çözüm yoludur." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Afganistan ile ekonomik ve ticari alanlarda iş birliğini tüm seviyelerde sürdüreceklerine işaret ederek, "Afganistan'daki yönetimin barış, istikrar ve güvenlik için sorumluluğunu yerine getirmesi İran için önem arz ediyor." dedi.

Tahran'da yarın yapılacak Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarının hazır bulunacağı, Çin ve Rusya dışişleri bakanlarının ise toplantıya video konferans yoluyla katılacağı belirtildi.

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