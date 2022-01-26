İran'dan ABD'ye yeşil ışık

Şarku’l Avsat’ın Reuters’tan aktardığına göre Reisi, İran Devlet Televizyonu’na verdiği demeçte “Karşı taraf yaptırımları kaldırırsa anlaşma yeniden canlandırılabilir” dedi.

ABD 2018 yılında çekildiği nükleer anlaşmanın ardından İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Tahran ve Washington, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana Viyana’da dolaylı görüşmelerde bulunuyor.

Batılı diplomatlar, önümüzdeki birkaç hafta içinde müzakerelerde gelişme yaşanabileceğini ancak konu hakkında ihtilafların devam ettiğini, İran’ın Batılı güçlerin talep ettiği bir süre içinde hareket edilmesini reddettiğini açıkladı.

İran, Washington’un anlaşmadan bir daha çekilmeyeceğine dair garanti vermesi ve iyi bir anlaşma yapılabilmesi takdirde ABD ile doğrudan görüşmelerde bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, “ABD’li yetkililer ile görüşmedik. Ancak daha önce de açıkladığımız gibi diğer taraflarla İran’a uygulanan yaptırımlar kaldırılırsa anlaşma yapılması konusunda fikir birliğine varabiliriz” dedi.

İran, Viyana müzakerelerinde ABD’li yetkililer ile doğrudan görüşmeyi reddediyor. Anlaşmanın diğer tarafları (İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya) iki taraf arasındaki iletişimi sağlıyor.