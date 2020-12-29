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Dünya İran’dan ABD’ye uyarı: Beyaz Saray son anlarını yaşarken maceraperestliğe girmemeli
Dünya

İran’dan ABD’ye uyarı: Beyaz Saray son anlarını yaşarken maceraperestliğe girmemeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, online basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:12:00 -
İran’dan ABD’ye uyarı: Beyaz Saray son anlarını yaşarken maceraperestliğe girmemeli

Hatipzade, Iraklı bir heyetin yakın zamanda Tahran’a gerçekleştirdiği ziyareti doğrulayarak, “Bu ziyaret gerçekleşti ve Irak başbakan danışmanları İran’a geldi. Irak ile son gelişmeleri ve bölgesel meseleleri yakından takip ediyor ve görüşüyoruz” dedi. Irak’taki diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıların şüpheli olduğunu belirten Hatipzade, ABD’nin İran’a yönelik suçlamalarının kabul edilemez olduğunu kaydederek, “Biz gerginlik peşinde değiliz ama ülkemizin milli çıkarlarını sonuna kadar korumakta kararlıyız” dedi. Bölgede yeni şeytani planlara dair duyumlar aldıklarını ifade eden Hatipzade, ABD yönetimini uyararak, “Beyaz Saray son günlerini yaşarken yeni maceraperestliğe kapılmamalı. Bölgede gerginlik arayışı içerisine değiliz. Olası tüm gerginliklerin sonuçlarından ABD yönetimi sorumludur” ifadesini kullandı.

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