  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Al sana suç örgütü! Saygı Öztürk’ün maskesi indirildi Dünya liderinden tarihi zirve! Erdoğan Putin görüşmesi başladı "Nereye kaçacaktın?" sorusuna "Anamur" dedi! Fare Arif tutuklandı TBB Başkanı Sağkan’dan adli yıl açılışında skandal sözler! AİHM kararlarına uymak iktidarın takdirinde değil Haçlı İttifakı'nda çatlak giderek büyüyor! 11 AB üyesinden 'Veto' başkaldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi Arabasından Hilmi Tuna Kuriş çıkmıştı! İdris Naim Şahin hakkında flaş gelişme Süper Lig'de dev derbi tarihi netleşti! 183.3 milyarlık SGK borcu taksitlendirildi! Bakan Işıkhan: Her zaman yanındayız Taraftar maskeli terör seviciler şehit Eren Bülbül'ü dillerine doladılar... Kardeşlik sürecine çirkin provokasyon
Dünya İran’dan ABD’ye misilleme mesajı! “50’nci MQ-9 İHA’yı düşürdük”
Dünya

İran’dan ABD’ye misilleme mesajı! “50’nci MQ-9 İHA’yı düşürdük”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran’dan ABD’ye misilleme mesajı! "50’nci MQ-9 İHA’yı düşürdük"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin yeni saldırılarına karşılık vermeye başladıklarını açıkladı. DMO, yeni hava savunma sistemleriyle Amerikan ordusuna ait 50’nci MQ-9 insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü...

İran ile ABD arasındaki gerilim yeni saldırı ve misilleme açıklamalarıyla tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin sivil bölgeler dahil birçok noktayı bombaladığını savunarak karşılık vermeye başladıklarını, ilk adımda ise bir MQ-9 İHA’yı düşürdüklerini bildirdi.

 

DMO tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin hava saldırılarında sivil bölgeleri de hedef aldığı belirtilerek, "ABD, kör ve çaresiz saldırılarında sivil bölgeler dahil olmak üzere birçok bölgeyi bombaladı. Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sıkılaştırdı ve savaşçıların yabancı kuvvetlere karşı mücadeleyi sürdürme kararlılığını güçlendirdi" denildi.

 

Açıklamada, "DMO, saldırganlara pişman edici karşılıklar vermeye başladı, ilk eylem olarak ise yeni hava savunma sistemlerini kullanarak işgalci Amerikan ordusuna ait 50. MQ-9 İHA düşürdü" ifadelerini kullandı.

 

Saldırı sonucu 4 kişi öldü

İran basınında yer alan haberlerde, ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti yakınlarında dağlık bir bölgede düzenlenen düğün etkinliğine saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığı kaydedildi.

 

ABD saldırıları nedeniyle İran'ın Pakistan sınırı yakınlarındaki Çabahar kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

ABD saldırılarında ayrıca, İran'ın Kirman eyaletindeki Ciruft Havalimanı'nın da hedef alındığı aktarıldı. Kirman eyaleti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tesiste durumun kontrol altında olduğu, altyapıda hasar oluşmadığı ve herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Trump "Bu gece İran'a vuracağız" dedi, brent petrol jet hızında yükseldi
Trump "Bu gece İran'a vuracağız" dedi, brent petrol jet hızında yükseldi

Dünya

Trump "Bu gece İran'a vuracağız" dedi, brent petrol jet hızında yükseldi

Trump'tan İran’a karşı nükleer silah açıklaması
Trump'tan İran’a karşı nükleer silah açıklaması

Dünya

Trump'tan İran’a karşı nükleer silah açıklaması

İran savaşta yeni silah kullandı! Mayın taşıyan füzeler
İran savaşta yeni silah kullandı! Mayın taşıyan füzeler

Dünya

İran savaşta yeni silah kullandı! Mayın taşıyan füzeler

Haydut Trump 'sert vuracağız' diye tehdit etmişti! Savaş yeniden başladı: ABD, İran'ı vuruyor
Haydut Trump 'sert vuracağız' diye tehdit etmişti! Savaş yeniden başladı: ABD, İran'ı vuruyor

Dünya

Haydut Trump 'sert vuracağız' diye tehdit etmişti! Savaş yeniden başladı: ABD, İran'ı vuruyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var
Gündem

ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var

Hain FETÖ'cüler yeniden yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin ByLock'tan sonra yeni bir uygulama kullandıkları deşifre edildi...
Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!
Gündem

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ekranları parselleyen kendi güruhunun kokuşmuşluğunu itiraf etti. Mesleğin sahtekarların eline düştüğünü belirten..
Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!
Gündem

Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Bestwig beldesinde bir Alman çiftin, 13 ve 22 yaşlarındaki Türk kız kardeşlere yönelik ırkçı hakar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23