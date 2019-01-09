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İran'dan ABD'ye karşı Türkiye hamlesi!

İran, küresel eşkıya ABD'nin internet ve iletişim sektörüne yönelik olası yaptırımlarına karşı, Türkiye ile işbirliğini artırdığını ve Türkiye ile bazı anlaşmalar yapıldığını açıkladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:39
İran'dan ABD'ye karşı Türkiye hamlesi!

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi, ABD yaptırımları nedeniyle ülkesinin küresel internet ağına erişmekte zorluk yaşabileceği olasılığı üzerine, Türkiye ile ikili bağlantı konusunu görüştüklerini ifade etti.

İran Uzay Araştırma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantında konuşan Cehrumi, ABD'nin olası iletişim yaptırımlarını çeşitli boyutlarıyla incelediklerini belirterek, "İran'ın iletişimini sağlayan uluslararası tedarikçilerin, finansal transferler nedeniyle İran'ın iletişim sürekliliğini güvence edemeyeceği öncelikli sorunumuz olarak duruyor. Bu sebepten bölge ülkeleriyle ikili bağlantı konusunu görüştük. İranlı operatörler, Türk şirketleriyle ikili ilişkiye geçip, bu şekilde bir kaç sağlayıcıyla sınırlanmaktan kurtulup, bunu daha fazla sağlayıcıya arttırdık" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:39
  1. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi
  2. Muhammed Cevad Azeri Cehrumi
  3. ABD
  4. İran
  5. Türkiye
  6. İran Uzay Araştırma Merkezi

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  • bülentbülent32 dk önce
    HADİ HAYIRLISI

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