İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı

İran Ordusu "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve daha maliyetli olacak" açıklamasıyla ABD ve İsrail'e gözdağı verdi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi, ülkesinin "düşmanla yüzleşmeye" hazır olduğunu belirterek, "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve daha maliyetli olacak." dedi.

İran basınına göre, Cihanşahi, İran'a yönelik olası bir kara harekatına ilişkin açıklamada bulundu.

 

"Kara savaşı düşman için daha tehlikeli olacak"

İran Ordusunun "düşmanla yüzleşmeye" hazır olduğunu belirten Cihanşahi, "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve daha maliyetli olacak." ifadesini kullandı.

Cihanşahi ayrıca, ABD ve İsrail’in bölgedeki tüm faaliyetlerini yakından izlediklerini belirterek, olası bir kara savaşının "telafisi mümkün olmayan" sonuçlar doğuracağını söyledi.

