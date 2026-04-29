Gündem DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!
DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!

DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipliği kuralarına ilişkin iddialara yanıt verdi. Açıklamada, kura sürecinin noter huzurunda, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına göre yapıldığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin kamuoyunda dolaşıma giren iddialarla ilgili açıklama yaptı. Merkez, sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, hak sahipliği belirleme sürecine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Kura çekimlerinin, kamu ciddiyeti ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu belirtildi.

"Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır. Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış, şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır. Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir. Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

