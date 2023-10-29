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Gündem İran'dan ABD ve İsrail açıklaması!
Gündem

İran'dan ABD ve İsrail açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 22:30:00 - 2023-10-29 23:02:58
İran'dan ABD ve İsrail açıklaması!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail’e ve ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu. 

Reisi, “Siyonist rejimin suçları kırmızı çizgileri aştı ve bu durum herkesi harekete geçmeye zorlayabilir” dedi.

ABD’nin İran’dan İsrail-Filistin çatışmaları konusunda hiçbir şey yapmamasını istediğini fakat ABD’nin İsrail'e destek vermeye devam ettiğini ifade eden Reisi, “ABD, Direniş Ekseni'ne mesajlar gönderdi ancak savaş alanında net bir yanıt aldı” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Salih Tok

Ya siz NASIL SUNNİ MUSLUMANSİNİZ.AKİT GAZETESİ SİZE YAZİYORUM.HALA BU YALANCİLARDAN MEDET Mİ UMUYORSUNUZ.BUNUN HABER DEGERİ YOK. YAZACAKSINIZ:ki İRAN YİNE HAVAYA SIKIYOR. gaz veriyor.. bunlar sittin sene EHLİ KAFİRE KİLİNC CEKMEMİSLER.KAFİRLERLE İS BİRLİGİ YAPMİSLAR.ERMENİLERLE KARABAGDA VS..VATİKANLA..

Tansel sari

Iran kuduz köpek gibi havlamakdan baska bir sey yapmaz yapamaz....
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