0553 313 94 23

İran'dan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a tehdit! 'Planımız var'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, ülkesinde gerçekleşen, 27 askerin hayatını kaybettiği saldırıdan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu belirterek, "Dünya süper güçlerini yenilgiye uğratmak için planımız var." dedi.

19 Şubat 2019 Salı 15:43
İran'dan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a tehdit! 'Planımız var'

Başkent Tahran'da Sistan-Beluçistan eyaletindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 27 asker için düzenlenen anma programında konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a sert eleştiriler yöneltti.

İran'daki terör saldırısının küçük çaplı olmadığını ve "küresel bazda hazırlanan tehlikeli bir stratejiye" göre gerçekleştirildiğini savunan Selami, "Savaşçılarımız ABD, İsrail ve bölgedeki Arap hükümetleri üçlüsüne karşı mücadele ediyor." görüşlerini paylaştı.

'Savaşımız sadece bir nokta ile sınırlı kalmayacak'

Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin intikamını almak için gerekli planlamaları yaptıklarını aktaran Selami, şu iddiada bulundu:

"Dünya süper güçlerini yenilgiye uğratmak için planımız var. Savaşımız sadece bir nokta ile sınırlı kalmayacak, çünkü teröristleri sayısal açıdan ele almıyoruz."

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde 13 Şubat Çarşamba günü bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Serevan ve Haş kentlerinde düzenlediği operasyonda Zahidan'daki terör saldırısıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:43
  1. Ordu
  2. iran
  3. ABD
  4. israil
  5. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastane personeline ’İşaret dili’ eğitimi veriliyor
    1. Hastane personeline ’İşaret dili’..
    2. Pakistan'da Şahbaz Şerif'e yurt dışına..
    3. Trump-Kim zirvesine doğru
    4. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne..
    5. Leylekler festivalle karşılanacak
    6. Amik Ovası’nda sular yükseldi
    7. HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında..
    8. Sinop’taki ev yangını
    9. Lice Belediyesi yol temizleme..
    10. Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 5..
    11. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den AP'ye..
    12. 4. Uluslararası Mersin Maratonu'nun..
    13. Minik eller ahşabı sanata dönüştürdü
    14. Kayseri Şehir Hastanesinden Sağlık..
    15. GÜNCELLEME 2 - Muğla'da maden..
    16. PTT’den ‘Kişisel Pul’ uygulaması
    17. Sivassporlu Hugo Vieira'nın tedavisi..
    18. GSO Başkanı Ünverdi yatırımcıları..
    19. Su isteme bahanesiyle girdiği evde..
    20. Türkiye'de gündemi olan Peak Games'in..
    21. Sakarya Barosu ile Serdivan Belediyesi..
    22. TBMM Genel Kurulu toplandı
    23. Çin'de faciaya ramak kaldı! Köprü..
    24. "Nesnelerin internetini kullanmayan..
    25. Piazza’da lezzet şöleni devam ediyor
    26. Maç günü araçlardan hırsızlık..
    27. GTO Yönetimi meslek komite..
    28. Ofspor’da aday krizi
    29. Mezarlıktaki çardakta asılı halde..
    30. Atakum’a ’kentsel estetik’ imzası
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü