İran'dan ABD ile müzakere iddialarına yalanlama
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ülkesinin Rusya'nın ara buluculuğunda ABD ile müzakereler yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.14 Temmuz 2019 Pazar 14:09
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Tahran'ın Moskova üzerinden ABD ile görüştüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamasında, "İran'ın hiçbir düzeyde ABD ile müzakeresi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
İran ve ABD'nin dışişleri bakanlığı düzeyinde, Rusya'nın ara buluculuğunda görüşmeler gerçekleştirdikleri ileri sürülmüştü.
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