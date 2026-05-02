İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor

ABD Donanmasına ait savaş gemisi, Hint-Pasifik'te uzun bir süre güç ve itiş gücü kaybederek mahsur kaldı. Donanma açıklamasında ise elektrik sisteminde "mühendislik arızası" yaşandı denildi.

Güdümlü füze muhripi USS Higgins ve yaklaşık 300 kişilik mürettebat okyanus ortasında "çaresiz" kaldı. Donanma yetkilileri, gemideki kişiler arasında yaralanma olmadığını açıkladı. ABD 7. Filosu sözcüsü Komutan Matthew Comer yaptığı açıklamada Higgins'in "gemide güç kaybı yaşadığını" söyledi.

"İlk raporlar, elektrik kesildikten sonra kesilen kıvılcım veya duman yaratmış olabilecek bir elektrik arızasını gösteriyor," diyeni Comer, Arleigh Burke sınıfı muhripte güç ve itiş sistemi yeniden sağlandı, dedi.

Ancak savunma uzmanları güç ve itiş kesintisinin uzun süre sürdüğünü söyledi.

Geminin denizdeki hareketlerini kontrol etme yeteneğini kaybetmesiyle bu süre içinde elektrikle çalışan radarlar ve muharebe savunmaları çalışmadı.

ABD Donanması kaptanı Carl Schuster. "Gemi çaresiz, elektronik olarak kör ve hareketsiz kaldı" diyerek Acil dizel jeneratörlerin sadece iletişim ve klima çalıştırdığını ifade etti.

Donanma açıklamasında, olayın ABD Batı Kıyısı sularından Hindistan'ın batı sınırına ve Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'ya kadar uzanan Hint-Pasifik Komutanlığı'nın sorumluluk alanının hangi alanında gerçekleştiği belirtilmedi.

Donanma, sorunun nedeninin araştırıldığını söyledi.

Higgins gibi Arleigh Burke sınıfı muhripler, ABD Donanması'nda 70 adet bulunuyor

Higgins, 1999'da hizmete alındı ve yaklaşık 300 kişilik mürettebat taşıyor ve ana limanı Japonya'nın Yokosuka kenti.

505 feet uzunluğunda ve 8.200 tondan fazla yer değiştirme kapasitesine sahip olan bu gemi Aegis savaş sistemini taşıyor ve Tomahawk kara saldırı füzeleri dahil olmak üzere çeşitli füzeler için dikey fırlatma tüplerine sahip.

Geçen ay başka bir ABD Donanması gemisi olan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde, geminin çamaşırhane alanında yangın çıkmıştı.