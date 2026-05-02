Başkan Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen Amedspor için tebrik mesajı paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum."