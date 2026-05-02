Gaziantep'te doğan ilk zürafanın ismi belli oldu: O isim bakın ne oluyor... 1,5 saat sonra doğdu!

Bekleme süresinin yer yer 1,5 saati aştığı bildirildi. Parkın maskotu haline gelen ve vatandaşlardan ilgi gören zürafa Şakir ile Selvi çiftinin erkek yavrusu, Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu. Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde, hayatını kaybeden baba Şakir'in yavrusu, şubat ayında dünyaya geldi. Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Selvi’nin yavrusu oldu. Gece doğum başladı ve 1,5 saat sonra Selvi yavrusunu doğurdu. Sağlıklı bir erkek yavrumuz oldu." diye konuştu. Türkiye'de doğan ilk zürafa olan "Çınar", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Okan Araman, Antakya'dan Doğal Yaşam Parkı'nı gezmek için geldiklerini belirtti. Okan Araman, "Türkiye'de ilk defa zürafanın doğduğunu duyduk. Onu görmeye geldik, ben oğlum kadar küçükken buraya gelmiştim. Şakir'in babasını görmüştüm. Şimdi de yavrusunu gördüğümüz için heyecan duyduk." dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şakir ve Selvi'nin erkek çocuğu olan zürafaya isim vermek için sanal medya hesaplarından başlatılan anket çalışmasını duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ankete 50 binin üzerinde kişi oylama yaptı. Böylece, yeni doğan erkek zürafaya oy çokluğu ile 'Çınar' adı verildi.