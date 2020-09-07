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Aktüel İran'daki Beluç aktivistler: Polisin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü
Aktüel

İran'daki Beluç aktivistler: Polisin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:13:37 -
İran'daki Beluç aktivistler: Polisin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zehek ilçesinde polisin açtığı ateş sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Beluç aktivistlerin haber sitesine (balochcampaign) göre, cumartesi günü, eyaletin Zehek ilçesinde sınır polisinin hareket halindeki otomobille ateş açması sonucu otomobilde bulunan 11 yaşındaki İsmail Hut olay yerinde yaşamını yitirdi ve babası Zarif Hut yaralandı.

Sitede yer alan görgü tanıklarının ifadelerinde, polisin "yanlış istihbarat" nedeniyle araca ateş açtığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Aynı eyalete bağlı Çabahar kentinin Kombe köyünde, mart ayında, polisin motosikletle seyreden 2 çocuğa ateş açması sonucu 14 yaşındaki Abdulgaffar Cedgal yaşamını yitirmiş, 13 yaşındaki Yahya Beluç ise yaralanmıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, İranlı bir grup insan hakları aktivisti tarafından 2018'de yayımlanan rapora göre, aynı yıl, sınır polislerinin sivil halka ateş açması sonucu 11 eyalette yaklaşık 300 kişi zarar gördü.



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