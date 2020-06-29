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Aktüel

İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Teknik arıza nedeniyle Şiraz Havaalanı'na inen uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:50:15 -
İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

İSTANBUL (AA) - İran'da Tahran-Asleviye seferini yapmak üzere havalanan Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Asleviye kentine gitmek üzere başkent Tahran'dan hareket eden yolcu uçağında kalkıştan bir süre sonra teknik arıza meydana geldi.

Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle Şiraz Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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