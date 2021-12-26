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Aktüel İran'da yangın! 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Aktüel

İran'da yangın! 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 00:52:00 -
İran'da yangın! 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Devlet televizyonundaki habere göre, akşam saatlerinde 9 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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