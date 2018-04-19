Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'da yabancı mesajlaşma uygulamalarına engel geldi

İran'da yabancı mesajlaşma uygulamalarının devlet kurumlarında kullanılmasına yasak getirildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:06
İran'da yabancı mesajlaşma uygulamalarına engel geldi

İran'ın yarı resmî haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi Başkanı Rıza Cevaheri, devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Kararın Siber Alem Yüksek Konseyi yönetmeliğindeki sosyal medya uygulamalarının düzenlenmesine ilişkin maddeye dayanılarak alındığını aktaran Cevaheri, tüm devlet kurum ve kuruluşlarının İletişim ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun duyurduğu yerli mesajlaşma uygulamalarına geçmesi gerektiğini belirtti.

İran'da birçok yabancı mesajlaşma uygulaması kullanılsa da Telegram en popüler uygulama olarak öne çıkıyor. Telegram'ın kapatılacağına ilişkin açıklamalar bir süredir ülke gündemini meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de Telegram hesabını kapattığını duyurdu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:06
  1. iran
  2. mesajlaşma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İyi şeyler olacak
    1. Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İyi..
    2. Destici'den 'Abdullah Gül' açıklaması:..
    3. 'Dere geçilirken at değiştirilir mi?'
    4. Kupaya veda eden cimbom, şampiyon gibi..
    5. Migren nasıl geçer? Migren nedir?..
    6. Ağar'dan çarpıcı 'erken seçim'..
    7. MİT Afrika'da enseledi! Mahkemeye..
    8. ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
    9. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
    10. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
    11. Adıyaman'da servis beklerken canından..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
    13. Ravza Kavakçı kararın ardından..
    14. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
    15. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    16. Kırgızistan'da hükümet düştü
    17. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    18. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    19. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
    20. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum