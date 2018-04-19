İran'da yabancı mesajlaşma uygulamalarına engel geldi

İran'ın yarı resmî haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi Başkanı Rıza Cevaheri, devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Kararın Siber Alem Yüksek Konseyi yönetmeliğindeki sosyal medya uygulamalarının düzenlenmesine ilişkin maddeye dayanılarak alındığını aktaran Cevaheri, tüm devlet kurum ve kuruluşlarının İletişim ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun duyurduğu yerli mesajlaşma uygulamalarına geçmesi gerektiğini belirtti.

İran'da birçok yabancı mesajlaşma uygulaması kullanılsa da Telegram en popüler uygulama olarak öne çıkıyor. Telegram'ın kapatılacağına ilişkin açıklamalar bir süredir ülke gündemini meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de Telegram hesabını kapattığını duyurdu.