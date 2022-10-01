İran'da üniversite eğitimine ara verildi!

Zahidan, Kurin ve Nusretabad şehirlerinde tüm eğitim kademelerindeki okullar tatil edilirken, Zahidan Üniversitesi’nde de 1-7 Ekim tarihleri arasında eğitime ara verildi.

Çatışmalar sonrası ailelerin tedirgin olduğu, Eğitim Genel Müdürlüğü'nün bu durumu göz önünde bulundurarak bugün için tüm eğitim kademlerinde okulları tatil ettiği aktarıldı.

İran medyası, dün öğle saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından bir karakola ve meydanda toplanan vatandaşlara ateş açıldığını duyurmuştu.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin de ateşe verildiği kaydedilmişti.

Sistan-Beluçistan Valisi Hüseyin Muderis Hiyabani, yaptığı açıklamada gelişen olaylarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.