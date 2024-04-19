  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den de İHA alan ülkeden şok hamle! Aldıkları İHA'ların parçalarıyla kendi İHA'larını yapmaya başladılar

İncirlik'te hareketli anlar! Eski asker tarihi karar sonrası neler olacağını açıkladı: 50'ye yakın uçak geliyor

Gözaltılar var! ABD'de rektörden tepki çeken hareket

Norveç'ten 'veto' açıklaması: Üzüntüyle karşıladık

Maalesef Tokat depremini de bildi! Frank Hoogerbeets'in son uyarısı Türkiye'yi dehşete düşürecek

Başından vurulmuş bir bebeğin fotoğrafını gördüğünü anlattı! Kongre üyesinden, ABD'ye tepki

Google, operasyonel verimliliği ve yapay zekayı ilerletmek için birleştiriyor! Yenileme dönemi başladı!

54 yıldır faaliyetteydi… Türkiye’de 16 mağazası bulunan ünlü kozmetik markası İflas eşiğine geldi!

Alman Bakan, Netanyahu ile tartıştı! 'Resimlerini gösterebilirim'

Finans alanında kamuoyu açıklaması yayımladı: İlave olarak ana sermaye tahvil ihracı... Onayladılar
Dünya İran'da uçuşlar askıya alındı
Dünya

İran'da uçuşlar askıya alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 09:05:00 -
İran'da uçuşlar askıya alındı

İran'ın İsfahan eyaletindeki patlamaların ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

İran'ın İsfahan eyaletindeki patlamaların ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı duyuruldu.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi'ne dayandırdığı haberde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23