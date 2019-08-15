İran’da uçak düştü: 2 ölü
İran’ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.15 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
İran’ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Simnan Eyaleti Kızılay Kurtarma Ekibi, ”Bu sabah Germsar şehrindekiEflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınında bir eğitim uçağı düştü. Özel şahsa ait olan bu uçak iki kişilikti. Kaza sonucu uçakta bulanan 2 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
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