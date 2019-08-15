İran’da uçak düştü: 2 ölü İran’ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran’ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Simnan Eyaleti Kızılay Kurtarma Ekibi, ”Bu sabah Germsar şehrindekiEflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınında bir eğitim uçağı düştü. Özel şahsa ait olan bu uçak iki kişilikti. Kaza sonucu uçakta bulanan 2 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

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