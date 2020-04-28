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Aktüel

İran'da trafik kazası: 12 ölü

2020-04-28 10:20:48 -
İran'da trafik kazası: 12 ölü

ANKARA (AA) - İran'ın Güney Horasan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.

İran'da yayın yapan "Asriran" haber sitesine göre, sabah saatlerinde Serbişe ilçesi yakınlarında soğan yüklü bir tır ile otobüs çarpıştı.

Güney Horasan Emniyet Müdürü Ali Rıza Rızayi, kazada 12 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Rızayi, kaza nedeninin araştırıldığını sözlerine ekledi.





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