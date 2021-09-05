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Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 110 bin 674'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 15:37:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 bin 870 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 430'u hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 5 milyon 129 bin 407'ye yükseldiği ülkede, son 24 saatte 610 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 110 bin 674 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 689 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 19 milyon 467 bin 858 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 684 bin 669 kişiye de ikinci dozu yapılırken, toplam 29 milyon 152 bin 527 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 246 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 144 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 58 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

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