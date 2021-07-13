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Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 86 bin 207'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 14:35:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra şu ana kadar uygulanan aşılarla ilgili veriler de paylaşıldı. Son 24 saatte 22 bin 750 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 399'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 417 bin 29'a çıktığı ülkede, 166 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 86 bin 207'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 24 milyon 671 bin 220'ye ulaştığı bildirildi.

Günlük aşılama kapasitesi bugün itibarıyla 200 bin dozun üstüne çıktı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 102 bin 301 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 169 bin 67 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 7 milyon 271 bin 368 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Said Nemeki, Hüzrmüzgan eyaletindeki bir toplantıda yaptığı konuşmada, günlük aşılama kapasitesinin bugün itibarıyla 200 bin dozun üstüne çıktığını söyledi.

Nemeki, "Önümüzdeki 2 gün içerisinde 400 bin aşılama kapasitesine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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