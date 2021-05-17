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Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 286 artarak 77 bin 222'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:21:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 14 bin 319 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 94'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Son verilerle vaka sayısının 2 milyon 765 bin 485'e çıktığı, 286 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybının 77 bin 222 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 264'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 242 bin 23'e ulaştığı bildirildi.

Ülke genelinde yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 151 bin 487 oldu.

İran'da toplam 2 milyon 420 bin 983 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 2 milyon 32 bin 162 kişiye aşının ilk dozunun, 388 bin 821 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar toplam 2 milyon 420 bin 983 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün de "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

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