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Dünya İran'da son bilanço açıklandı
Dünya

İran'da son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 64 bin 490'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 13:00:00 -
İran'da son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 21 bin 63 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 780'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 70 bin 141'e çıktığını aktaran Lari, 258 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 64 bin 490 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 392'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 710 bin 974'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 673 bin 466 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

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