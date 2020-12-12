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Dünya İran'da son bilanço açıklandı
Dünya

İran'da son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 221 artarak 51 bin 949 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:45:00 -
İran'da son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 221 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 201 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 949'a, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 18'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 739'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 800 bin 743 olduğunu ifade etti.

Ülkede salgının başından bu yana 6 milyon 657 bin 974 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin kırmızı, 231 ilçenin turuncu ve 205 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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