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Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 216 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-01 13:11:42 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 216 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 artarak 16 bin 982'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari, "Maalesef son 24 saatte 216 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi." dedi.

İran genelinde 2 bin 548 yeni vaka tespit edildiğini aktaran Lari, "Bu hastaların 1067'si sağlık merkezlerinde tedavi aldına alındı." ifadelerini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Lari, böylece ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 16 bin 982'ye, vaka sayısının da 306 bin 752'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 11'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 265 bin 830'a ulaştığını belirtti.

Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 2 milyon 482 bin 553 olduğunun bilgisini verdi.

Başta başkent Tahran olmak üzere Mazenderan, Gülistan, Fars, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İsfahan, Elburz, İlam, Rezevi Horasanı, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Loristan ve Hürmüzgan'ın "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirten Lari, 11 eyaletin de "riskli bölge" olarak belirlendiğinin bilgisini verdi.




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