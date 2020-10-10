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Aktüel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:16:59 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 artarak 28 bin 293'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 875 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 28 bin 293'e, vaka sayısının da 496 bin 253'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 439'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen sayısının ise 403 bin 950'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, bügüne kadar ülkede 4 milyon 284 bin 413 kişiye test yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.


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