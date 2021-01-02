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Aktüel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 101 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 101 kişi hayatını kaybetti

Ülkede salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:15:29 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 101 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101 artarak 55 bin 438'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 6 bin 45 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 639'unun hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 101 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 438'e, vaka sayısının da 1 milyon 237 bin 474'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 981'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 4 bin 326'ya ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, son 24 saatte 53 bin 109 test yapıldığını ve ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 7 milyon 723 bin 377 olduğunu kaydetti.

İran genelinde hastaneye yatış oranlarının düşüşe geçtiğine dikkati çeken Lari, ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari, Amul, Ramser ve Sevadkuh ilçelerinin halen "kırmızı" olarak adlandırılan yüksek riskli bölgelerden olduğunu dile getirdi.


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