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Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:59:04 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 188 artarak 18 bin 988'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri verdi.

Sözcü Lari, "Maalesef Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan son 24 saat içinde 188 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 2 bin 510 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1089'u hastanelerde tedavi altına alındı." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 988'e, vaka sayısının da 333 bin 699'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 940'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 290 bin 244'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Lari ayrıca ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 763 bin 225 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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