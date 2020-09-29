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Aktüel İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:09:28 -
İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 artarak 25 bin 986 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 207 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 677 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 986'ya, vaka sayısının da 453 bin 637'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 79'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 378 bin 727'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi İhsan Mustafevi, yaptığı açıklamada, vaka sayısının yükselmesiyle gelecek haftalarda Kovid-19'dan ölümlerde artış beklediklerini söyledi.

İran Pasteur Enstitüsü Yeni Hastalıklar Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini de yürüten Mustafevi, ülkede salgın önlemlerine uyma oranında düşüş gözlendiğinin altını çizdi.

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