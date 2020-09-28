İran'da son 24 saatte 190 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 190 artarak 25 bin 779 oldu.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 190 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 512 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 779'a, vaka sayısının da 449 bin 960'a çıktığını aktardı.Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 68'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 376 bin 531'e ulaştığı bilgisini verdi.Lari, ülkede toplam 3 milyon 959 bin 783 kişiye test yapıldığını aktardı.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.