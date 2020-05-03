İran’da son 24 saatte korona virüsten 47 kişi öldü

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 47 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 6 bin 203’e yükselirken, vaka sayısı 97 bin 424 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde 976 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 47 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 97 bin 424’e, ölenlerin sayısının ise 6 bin 203’e yükseldiğini açıkladı.

Cihanpur, ülkedeki 78 bin 422 hastanın ise iyileşip taburcu olduğunu söyledi. Şu ana kadar 496 bin 273 korona virüs testi yapıldığını belirten Cihanpur, hastanelerde 2 bin 690 kişinin yoğun bakımda olduğunu ifade etti.