İran'da sokakta 5 genç kız apar topar tutuklandı! Flaş detay için ünlü isimden tepki yağdı!

İran’ın başkenti Tahran’da 5 genç kız, ünlü Nijeryalı rapçi Rema’ya ait olan ‘Calm Down’ eşliğinde sokakta dans etti.

5'i de tutuklandı

İzlenme rekoru kıran videoya inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınan 5 genç kız, başörtüsü takmadan sokakta dans ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Dünyanın dört bir yanından genç kızlar için destek mesajları atıldı. Onlardan biri de şarkının sahibi rapçi oldu. Destek mesajları Selena Gomez ve Nijeryalı şarkıcı Rema’dan geldi.

Tutuklanma haberinin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayınlayan rapçi Rema, “Daha iyi bir dünya için savaşan tüm güzel kadınlara… Sizden ilham alıyorum, sizin için şarkı söylüyorum ve sizinle hayal kuruyorum.” dedi.

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