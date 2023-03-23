İran'da sokakta 5 genç kız apar topar tutuklandı! Flaş detay için ünlü isimden tepki yağdı!
İran'da 5 genç kız, son zamanların hit parçası “Calm Down” ile sokakta başörtü takmadan dans ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Genç kızların tutuklanmasına şarkının sahibi Nijeryalı rapçiden tepki geldi. Selena Gomez ve Nijeryalı şarkıcı Rema'nın “Calm Down” şarkısıyla dans eden İranlı 5 genç kız gözaltına alınarak tutuklandı.
İran’ın başkenti Tahran’da 5 genç kız, ünlü Nijeryalı rapçi Rema’ya ait olan ‘Calm Down’ eşliğinde sokakta dans etti.
5'i de tutuklandı
İzlenme rekoru kıran videoya inceleme başlatıldı.
Gözaltına alınan 5 genç kız, başörtüsü takmadan sokakta dans ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.
Dünyanın dört bir yanından genç kızlar için destek mesajları atıldı. Onlardan biri de şarkının sahibi rapçi oldu. Destek mesajları Selena Gomez ve Nijeryalı şarkıcı Rema’dan geldi.
Tutuklanma haberinin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayınlayan rapçi Rema, “Daha iyi bir dünya için savaşan tüm güzel kadınlara… Sizden ilham alıyorum, sizin için şarkı söylüyorum ve sizinle hayal kuruyorum.” dedi.
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