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Dünya İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi
Dünya

İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi

Yeniakit Publisher
2023-08-12 14:09:00 -
İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi

Sistan-Belucistan eyaletindeki Çabahar kentinde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ele geçirildi.

Sistan-Belucistan eyaletindeki Çabahar kentinde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ele geçirildi.

Sistan-Belucistan Eyaleti Emniyet Müdürü General Dustali Celiliyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çabahar kentinde yasadışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi." dedi.

General Celiliyan, "5 şüphelinin tespit edildiği bir evde yapılan operasyonda, 50 tabanca, üç av silahı ve 99 şarjör ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, Pakistan ve Afganistan ile sınır komşusu konumunda bulunuyor. (İLKHA)
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