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Dünya İran'da sel felaketi: 2 ölü
Dünya

İran'da sel felaketi: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2024-05-15 20:36:00 -
İran'da sel felaketi: 2 ölü

İran'ın Meşhed kentinde meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meşhed kentinde bugün öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından sel meydana gelirken, araçlarında mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışın bir ilçe ile 8 köye de ciddi zarar verdiği kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin bazı bölgelerinde yolların kapandığı, araçların su altında kaldığı ve bazı vatandaşların araçlarını kendi imkanları ile sudan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

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