İran'da sel! 5 kişi hayatını kaybetti

İran, iki gündür devam eden aşı yağmur nedeniyle oluşan sellerle mücadele ediyor. Fars eyaletinde 5 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Fars eyaletinde, son iki günde meydana gelen aşırı yağışın ardından oluşan sel nedeniyle 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Fars Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Gulamrıza Gulami konuya ilişkin bilgi verdi.

Gulami, "Son iki günde 186 milimetre yağış kaydedildi. Bu görülmemiş yağış, 5 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu." dedi.

Selin tarım sektöründe geniş çaplı zararlara yol açtığını dile getiren İranlı yetkili, bu tür krizlere karşı hazırlık amacıyla çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

