Korkuyu silip atan "zılbıt" otu tezgaha indi! Hem cesaret veriyor hem hastalıklara kalkan oluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Korkuyu silip atan “zılbıt” otu tezgaha indi! Hem cesaret veriyor hem hastalıklara kalkan oluyor

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve antik çağlarda savaşa giden askerlere cesaret vermesi için yedirilen "zılbıt otu", Karadeniz pazarlarında yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle Sinop ve Zonguldak yöresinde yetişen bu şifalı bitki, vitamin zenginliğinin yanı sıra sakinleştirici ve enfeksiyon giderici özellikleriyle dikkat çekiyor. Yumurtalı ve soğanlı yemeğiyle sofraları süsleyen zılbıt, geleneksel tıpta boğaz ağrısından öksürüğe kadar pek çok derde derman olarak kullanılıyor.

#1
Foto - Korkuyu silip atan "zılbıt" otu tezgaha indi! Hem cesaret veriyor hem hastalıklara kalkan oluyor

Doğal ortamda yetişen ve özellikle bahar aylarında toplanan zılbıt otu, sabahın erken saatlerinde köylerden toplanarak pazara getiriliyor.

#2
Foto - Korkuyu silip atan "zılbıt" otu tezgaha indi! Hem cesaret veriyor hem hastalıklara kalkan oluyor

Kendine has aroması ve lezzetiyle ün yapan zılbıt, Sinop’ta köylü pazarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu belirtilen, soğanlı yumurtalı yemeğini yapılan zılbıtın bitmek bilmeyen faydaları da lezzetine lezzet katıyor.

#3
Foto - Korkuyu silip atan "zılbıt" otu tezgaha indi! Hem cesaret veriyor hem hastalıklara kalkan oluyor

Sıkıntıları gideren ve cesareti arttıran zılbıtın eski çağlarda savaşa giden askerler de cesaret verdiği için kullanıldığı belirtiliyor. Karadeniz'de özellikle Sinop ve Zonguldak yöresinde bolca yetişen bir sebze türü olan zılbıtın çeşitli usullerde yemeği yapılıyor.

#4
Foto - Korkuyu silip atan "zılbıt" otu tezgaha indi! Hem cesaret veriyor hem hastalıklara kalkan oluyor

Şifalı yönleriyle de dikkat çeken zılbıt otunun; idrar ve balgam söktürücü özelliği bulunduğu, boğaz ağrılarına ve öksürüğe iyi geldiği, iltihap ve enfeksiyonlara karşı destekleyici olduğu ifade ediliyor. Ayrıca süt artırıcı, sakinleştirici ve ateş düşürücü özellikleriyle bilinen zılbıtın, kış aylarında soğuk algınlığına karşı da tüketildiği aktarılıyor. Lapası ise yanık ve yaraların iyileşmesine yardımcı olmasıyla biliniyor.

#5
Foto - Korkuyu silip atan "zılbıt" otu tezgaha indi! Hem cesaret veriyor hem hastalıklara kalkan oluyor

