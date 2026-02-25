Korkuyu silip atan “zılbıt” otu tezgaha indi! Hem cesaret veriyor hem hastalıklara kalkan oluyor

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve antik çağlarda savaşa giden askerlere cesaret vermesi için yedirilen "zılbıt otu", Karadeniz pazarlarında yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle Sinop ve Zonguldak yöresinde yetişen bu şifalı bitki, vitamin zenginliğinin yanı sıra sakinleştirici ve enfeksiyon giderici özellikleriyle dikkat çekiyor. Yumurtalı ve soğanlı yemeğiyle sofraları süsleyen zılbıt, geleneksel tıpta boğaz ağrısından öksürüğe kadar pek çok derde derman olarak kullanılıyor.