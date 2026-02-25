Uzmanların seçimi belli oldu: İşte dünyanın en sağlıklı 3 peyniri!
Kahvaltı sofralarının asırlık vazgeçilmez besini olan peynir, dünyada en çok sevilen besinlerin başında geliyor.
Tadı ve aromatik çeşitliliğiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan peynir, yüksek kaliteli protein, kalsiyum ve fosfor içeriğiyle kemik sağlığından kas yapısına, sindirimden bağışıklık sistemine kadar tüm vücudu destekliyor. Sağlık için sayısız faydası bulunan peynirin her çeşidinin sağlık üzerindeki etkisi ise uzmanlara göre aynı değil. Beslenme uzmanları tarafından yapılan son araştırmalar, 'dünyanın en sağlıklı 3 peynirini' gözler önüne serdi.
RİCOTTA PEYNİRİ Listenin ilk sırasında İtalyan mutfağının eşsiz lezzeti Ricotta peyniri yer alıyor. Yumuşak, kremsi ve pürüzsüz bir kıvamda olan bu peynir, oldukça hafif ve tatlı lor peynire benzer bir yapıya sahip.
Peynir altı suyunun tekrar ısıtılmasıyla elde edilen Ricotta, olgunlaştıtılmış peynirlere göre daha hafif olması nedeniyle 'sağlık dostu' olarak nitelendiriliyor. İngiliz Kalp Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ricotta peyniri, düşük tuz ve yağ oranına sahip olup yalnızca yağ içerir ve bunun %6'sı doymuş yağdır.
Kemik sağlığı ve kan pıhtılaşması için faydalı olan Ricotta peyniri, K vitamini ve kalsiyum başta olmak üzere çok sayıda vitamin ve mineral içermektedir. Yüksek protein oranıyla ön plana çıkan Ricotta peyniri, kas gelişimini destekler ve amino asitler bakımından zengin bir kaynaktır.
İSVİÇRE PEYNİRİ Lezzet söz konusu olduğunda İsviçre peyniri olarak bilinen Emmental, peynir severler için keyifli bir deneyim sunuyor. Kendine has delikli yapısıyla "Peynirlerin Kralı" olarak da anılan bu leziz tat, inek sütünden yapılan sert bir peynirdir. Fındıksı, hafif tatlı ve meyvemsi bir aromasıyla ön plana çıkan bu peynir, yalnızca tadı değil besin değeriyle de sağlık için oldukça faydalıdır.
Kemik sağlığını koruma konusunda oldukça usta olan İsviçre peyniri, özellikle düşük tuz içeriğiyle de kalp ve damar sağlığını destekler.
LOR PEYNİRİ (COTTAGE CHEESE) Dünyanın en sağlıklı peynirleri listesinin son sırasında ise Lor peyniri (Cottage Cheese) yer alıyor. "Peynir dünyasının süper gıdası" olarak anılan bu lezzet, mide ve bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır.
"Kazein" adı verilen yavaş sindirilen bir protein türü bakımından çok zengin, yağ ve kalori oranı açısından ise oldukça düşüktür. Bağışıklık ve sindirim sistemi açısından faydalı olan bu lezzet, uzmanlardan tam not alıyor./ kaynak: haber7
