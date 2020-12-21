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Dünya İran'da seçim için yeni öneri
Dünya

İran'da seçim için yeni öneri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, seçimlerde kişiler yerine partilere oy verilmesi için anayasa değişikliği yapılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:49:00 -
İran'da seçim için yeni öneri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kişilere değil partilere oy verilmesini sağlayacak bir seçim sistemine ihtiyaç olduğunu, anayasada böyle bir değişikliğin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Anayasa ve Yurttaşlık Hakları" konulu bir toplantıda konuşan Ruhani, İran'da sistemin “dini çerçevesi”nin ve meşruluğunun temelinin halkın oyları olduğunu savundu.

İran’ın seçim sisteminin partilli bir sistem olmamasının birtakım zorluklar ve kargaşaya yol açtığını söyleyen Ruhani, “Yönetim ve anayasa sistemimiz parti üzerine kurgulanmamıştır. Hakkında düşünmemiz gereken bu tür sorunlarımız var. Örneğin ihtiyaç duyulduğunda anayasayı gözden geçirmek gibi” dedi.

İran anayasasında 31 yıldır değişiklik yapılmadığını belirten Ruhani, belirsiz bir zamanda anayasada değişikliğe gidilmesi gerekebileceğini söyledi.

Daha önce partili sisteme gidilmesi için bir çerçeve üzerinde tartışıldığını ancak “bazı nedenlerle” bundan vazgeçildiği kaydeden Ruhani, bu değişikliğin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.

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