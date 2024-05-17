  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarım ekosistemi buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

İsrail Savunma Bakanı Gallant’ın Gazze planı ifşa oldu: Savaş sonrası uygulanacak!

Fazla para kimin cebini ısıttı? Böyle olur CHP’nin israf önlemi

Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

Yeryüzündeki tüm Müslümanlar mı sağır oldu? Gazze’li bu kadının feryadını duyan bir Müslüman var mı?

Süper lig ekibinin ana sponsoru konkordato ilan etti! Dev şirket çöküyor

HDP'nin Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan Okan Bayülgen’e konuştu. Kürtleri bir karış suda boğmaya kalkarlar.”

Vize alacaklar dikkat! Sistem değişiyor! 'İlk imza sahibiyim' diyen vekil duyurdu

Temmuz zammına az bir süre kala hükümetten emeklilere müjde! İndirim uygulanmasına karar verildi

Artık o ilaçlar da yazılabilecek! Aile hekimliklerinde yeni dönem
Dünya İran'da satanist operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Dünya

İran'da satanist operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-05-17 19:45:00 -
İran'da satanist operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İran'da "satanizmi yaymakla" suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da istihbarat birimleri, İranlı ve yabancı uyruklu üyeleri olan satanist gruba yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan 146 erkek ve 115 kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 3 Avrupa vatandaşının da olduğu ifade edildi ancak uyrukları belirtilmedi.

Operasyonda ele geçirilen alkollü içkiler, psikotrop maddeler ve söz konusu kişilere ait 73 otomobile de el konularak haklarında işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran'da sel felaketi: 2 ölü
İran'da sel felaketi: 2 ölü

Dünya

İran'da sel felaketi: 2 ölü

İran'dan Türkiye'ye çok büyük ayıp! Sonunda bunu da yaptılar
İran'dan Türkiye'ye çok büyük ayıp! Sonunda bunu da yaptılar

Gündem

İran'dan Türkiye'ye çok büyük ayıp! Sonunda bunu da yaptılar

İran'dan Avustralya'ya nota
İran'dan Avustralya'ya nota

Dünya

İran'dan Avustralya'ya nota

İran’dan Türkiye’ye büyük ihanet! Yazıklar olsun
İran’dan Türkiye’ye büyük ihanet! Yazıklar olsun

Medya

İran’dan Türkiye’ye büyük ihanet! Yazıklar olsun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23