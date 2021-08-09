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Dünya

İran'da rekor ölüm!

İran'da son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 588 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda 40 bin 808 yeni vaka tespit edildi. Bu sayılar, virüsün başından bu yana en yüksek vaka ve ölüm sayıları olarak kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 14:22:00 -
İran'da rekor ölüm!

İran'da son 24 saatte 588 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 40 bin 808 yeni vaka tespit edildi. Ülkede salgın başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm kayıtlara geçti.

İran'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele sürüyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 40 bin 808 yeni vaka tespit edildi, 588 kişi ise hayatını kaybetti. Son veriler, ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölüm sayıları olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 199 bin 537'ye yükseldiği ülkede, can kaybı sayısı ise 94 bin 603'e ulaştı. Virüs nedeniyle 5 bin 81 kişinin de hastanelerde tedavi altında olduğu aktarıldı. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise 26 milyon 586 bin 805 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 336 şehir kırmızı, 84 şehir turuncu, 28 şehir ise sarı kategoride bulunurken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere araç giriş-çıkışları yasak.

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