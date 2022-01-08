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Dünya İran'da patlama! 2 ölü
Dünya

İran'da patlama! 2 ölü

İran'da akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 23:15:00 -
İran'da patlama! 2 ölü

İran'ın batısındaki Senendec kentinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre, akşam saatlerinde Senendec kentinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi, olay şehrin doğal gaz hattında yangına yol açtı.

Çevredeki yaklaşık 30 ev ve 15 otomobilin yandığı belirtilen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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