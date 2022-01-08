İran'da patlama! 2 ölü
İran'da akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın batısındaki Senendec kentinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Devlet televizyonunda yer alan habere göre, akşam saatlerinde Senendec kentinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi, olay şehrin doğal gaz hattında yangına yol açtı.
Çevredeki yaklaşık 30 ev ve 15 otomobilin yandığı belirtilen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.