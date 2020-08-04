İran'da ortalık karıştı! Ahmedinejad'a kötü haber

İran'ın önde gelen din adamları, Mayıs 2021'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını sunmak için çaba gösteren İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın görüşme teklifini reddetti.

İran’ın Kum Dinî İlimler Merkezi alimlerinden Ayetullah Ali Ekber Mesudi, News Online haber portalına dün yaptığı açıklamada, "Din adamları Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı sırasında ne yaptığını unutmadı ve bu nedenle taleplerini reddetti" diye konuştu.

Ahmedinejad geçen hafta önemli din adamlarıyla bir toplantı yapmak için ünlü Şii şehirlerinden biri olan Kum'u ziyaret etti. Ancak bir kişi hariç tüm din adamları Ahmedinejad’ın görüşme talebini reddetti.

Son olarak Mesudi, "Ahmedinejad olumlu bir şey elde etmeden 8 yıl boyunca başkanlık yaptı. Şimdi tekrar aday olmak istiyor. Ahmedinejad'ın bu yaşında artık evinde kalmasını ve Allah’ın onu affetmesi için ibadet etmesini öneriyorum” şeklinde konuştu.