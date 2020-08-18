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Aktüel İran'da okullardaki eğitime "risk seviyesi" ayarı
Aktüel

İran'da okullardaki eğitime "risk seviyesi" ayarı

İran Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Ahmedi Laşeki: - "Risk seviyesi kırmızı bölgelerde eğitim internet üzerinden, sarı bölgelerde yer yer sınıfta veya internet üzerinden yapılacak; beyaz bölgelerde ise normal eğitim devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:37:51 -
İran'da okullardaki eğitime "risk seviyesi" ayarı

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Ahmedi Laşeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelindeki okullarda eğitimin "kırmızı, sarı ve beyaz" risk seviyelerine göre farklılık göstereceğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, okullardaki eğitim planlamasına ilişkin açıklama yapan Laşeki, "Risk seviyesi kırmızı bölgelerde eğitim internet üzerinden, sarı bölgelerde yer yer sınıfta veya internet üzerinden yapılacak; beyaz bölgelerde ise normal eğitim devam edecek." dedi.

Laşeki, yeni eğitim ve öğretim yılının 5 Eylül'de başlayacağını sözlerine ekledi.

- Tahran Koronavirüs ile Mücadele Kurulu okulların açılması kararına karşı çıktı

Bu arada Tahran Koronayla Mücadele Kurulu, İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulunun "okulların açılması" kararına muhalefet etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran Koronayla Mücadele Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ali Mahir, "Tahran'da öğrencilerin yüz yüze eğitim yapabilmeleri için gerekli altyapı mevcut değildir. Bu nedenle Tahran Kurulu, orta öğrenim ve üniversite öğrencilerinin sınıflarda bulunmasına karşı çıkmıştır." dedi.

Öğrencilerin mecbur kalmadıkça okula gitmemeleri ve internet üzerinden uzaktan eğitim almalarını tavsiye ettiklerini dile getiren Mahir, her odada birkaç kişinin kaldığı öğrenci yurtlarında da Kovid-19 tedbirlerine riayet edilmesi ve sosyal mesafenin korunabilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bugün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 972'ye, vaka sayısı da 347 bin 835'e ulaştı.



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