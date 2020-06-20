İran’da okullar 5 Eylül’de açılacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’da okulların ve üniversitelerin 5 Eylül tarihinde açılacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele toplantısında konuştu. Ruhani, virüsle mücadelede sosyal mesafenin ve maske kullanımının önemine işaret ederek, “Attığımız adımlarla virüsün yayılmasına yardım etmeyelim. Halkımızdan sosyal mesafe ve sağlık kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Korona virüs ile mücadele kapsamında maske kullanımını zorunlu yapacaklarını söyleyen Ruhani, “Toplu mekanlarda maske kullanımını zorunlu yapacak bir hazırlık içerisindeyiz. Kısa zamanda korona virüs ile mücadele konseyi tarafından kabul edilecektir. Şu anda dini, ticari ve kültürel merkezler sağlık protokollerine bağlı kalarak faaliyet yürütmekte. İş yerlerini kapatmamız ise mümkün değil. Bunu vatandaşımız da kabul etmiyor” dedi.

Ruhani, korona virüs ile mücadelede henüz ilk dalga içerisinde olduklarını söyleyerek, “Uzun bir süre daha virüs ile mücadele edeceğiz. Halkımız virüs ile mücadelede tahammülünü artırsın. Bazı eyaletlerde virüsün zirve noktasını aştık. Bazı eyaletlerde ise zirve noktaya henüz yeni ulaşıldı” ifadelerini kullandı.

İran’da okulların ve üniversitelerin 5 Eylül tarihinde açılacağını belirten Ruhani, “Elbette Milli Eğitim Bakanlığı’na eyaletlerdeki salgın durumuna göre Ağustos ayı sonlarına doğru okulları açabilme hakkı tanıdık” dedi.