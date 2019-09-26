İran'da Mustafa Denizli fırtınası! Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Tractor Sazi, İran'da lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

İran'da Mustafa Denizli'nin çalıştığı Tractor Sazi, deplasmanda oynadığı Saypa maçını 1-0 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan Mustafa Denizli'nin öğrencileri 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Burada dikkat çeken istatistik ise Tractor Sazi'nin oynadığı 5 maçta da gol yememesi oldu.

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